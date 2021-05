Giorni cruciali per la Juventus e Andrea Pirlo, con la vittoria in Coppa Italia che dev'essere "completata" domenica sera con una vittoria sul Bologna nell'ultima giornata di campionato, sperando poi in un passo falso di Napoli o Milan per qualificarsi alla prossima Champions League.

Di tutto questo e tanto altro abbiamo parlato ne L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITE: Michela Macalli, Agente Fifa e corrispondente dall'Italia per la TV francese.



