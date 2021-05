La vittoria contro il Sassuolo è una boccata d'ossigeno per la Juventus ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Doppia festa per Ronaldo e Dybala, che hanno raggiunto entrambi i cento gol in maglia bianconera.



Argomenti di cui parlare insieme a persone competenti sul calcio a 360 gradi. Per questo, oggi è una puntata da non perdere de L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITE: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

