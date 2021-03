La Juventus sta vivendo un momento molto particolare, tra eliminazione dalla Champions League, rincorsa disperata in campionato, mille dubbi di mercato sul futuro di Dybala, CR7 e non solo... il tutto condito dalla questione del giorno, ossia il coronavirus che sta facendo rinviare partite su partite, come quella dell'Inter contro il Sassuolo che si sarebbe dovuta giocare dopodomani sera.

Navighiamo tutti insieme in questo mare di temi, in vista oltretutto della partita col Benevento di domenica, in una nuova puntata de L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com)

OSPITE: Massimo Zampini, uno dei più grandi "juventinologi" in circolazione!



Qui di seguito potrete vedere la trasmissione, in diretta anche sul nostro canale YouTube (dove potete interagire con noi in tempo reale nei commenti)