Anche durante la pausa nazionali, non possiamo non discutere di Juventus. Ci sono tanti giocatori bianconeri impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali, così come ce ne sono tanti che stanno recuperando. E ci sono tutte le considerazioni del caso da fare, a mente fredda, senza partite di mezzo da commentare, sul momento che sta vivendo la squadra di Allegri. Con uno sguardo verso i prossimi impegni.

Abbiamo appena parlato di tutto questo in una nuova puntata de L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, insieme a Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com.

Qui di seguito potete rivedere la trasmissione: