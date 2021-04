Periodo caldo per la Juventus, che ieri è tornata a respirare con la vittoria per 2-1 sul Napoli, importante in ottica qualificazione in Champions League, ma che di certo non può spazzar via tutte le considerazioni e i temi sulla squadra di Pirlo.

Come ogni giovedì, siamo in diretta con L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITE: Edoardo Mecca (Speaker di Radio105 e tifoso juventino)

