di Antonio Romano

Come ogni lunedì, benvenuti a L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juventus nei minimi dettagli insieme a voi!



A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico (direttore editoriale Ilbianconero.com)



Oggi sviscereremo i temi di Napoli-Juventus 1-0 insieme a ​Gianluca Vigliotti (giornalista partenopeo, Radio Kiss Kiss e Canale 9 tv) e poi ci proietteremo verso la trasferta di mercoledì sera in Champions League contro il Porto insieme a ​Marco Esposito (alias El Chiringuito bianconero).



Qui sotto potete vedere la trasmissione in diretta, direttamente dal nostro Canale Youtube: