8







di Antonio Romano

La brutta sconfitta della Juventus di ieri sera contro il Porto, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha scoperchiato molteplici problemi della squadra allenata da Pirlo.



Dopo una prestazione del genere, è bene riflettere a fondo su tutti gli aspetti di questa Juve. E la trasmissione giusta per farlo è L'Osservatorio Romano, la nostra video-striscia a cura di Antonio Romano, con i commenti in studio di Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com).



Romano e Chirico hanno interagito anche oggi con voi in tempo reale, attraverso i vostri commenti durante la diretta Youtube.



E hanno approfondito tutti i temi insieme a due ospiti speciali: Massimiliano Nerozzi (Corriere Torino) e Marco Esposito alias El Chiringuito bianconero.



Tanti spunti di dibattito e persino, una (vera o presunta?) bomba di mercato finale!



QUI IL VIDEO