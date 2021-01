L'Osservatorio Romano, l'imperdibile appuntamento in diretta a cura di Antonio Romano, torna oggi LIVE alle ore 18 per parlare insieme a voi di tutti i temi caldi nel mondo Juventus, con Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com, e Carlo Pellegatti!

A partire naturalmente dalla vittoria di ieri sera nel big match di San Siro contro il Milan per 3-1, con un super Chiesa e un ritrovato Dybala, ma anche tanti spunti di riflessione, arbitrali e non solo. Fino alla questione Juve-Napoli, tornata in auge quest'oggi con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del 22 dicembre da parte del Collegio di Garanzia del Coni.

Qui il video della diretta dell'Osservatorio Romano (direttamente dal canale Youtube de Ilbianconero.com):