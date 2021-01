L’Osservatorio Romano, l’imperdibile appuntamento in diretta a cura di Antonio Romano, torna oggi LIVE alle ore 17.30 per parlare insieme a voi di tutti i temi caldi nel mondo Juventus, con Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com.



La positività al Covid-19 di De Ligt non fa dormire sonni tranquilli ad Andrea Pirlo, che dovrà fare i conti con una nuova emergenza difensiva domani contro il Sassuolo. Partita che rappresenterà l’occasione di bissare il grande successo contro il Milan. Spunti, riflessioni, il commento alla conferenza stampa del tecnico bianconero e non solo, perché si parlerà anche di mercato, grazie agli aggiornamenti di Daniele Longo di Calciomercato.com



Qui il video della diretta dell'Osservatorio Romano (direttamente dal canale Youtube de Ilbianconero.com):