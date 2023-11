Se siete appassionati della Juventus e desiderate rimanere costantemente aggiornati sulle gesta delle giovani promesse e delle talentuose calciatrici della Juventus Women, OR LIVE è il vostro programma in diretta imperdibile. Trasmesso su IlBianconero.com, questo show coinvolgente è guidato da Antonio Romano, affiancato da Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com.





In ogni episodio, OR LIVE offre uno sguardo approfondito nel mondo delle giovanili della Juventus, analizzando le prestazioni, le prospettive e le sfide affrontate dagli emergenti talenti che mirano a raggiungere il primo squadra. Ma le luci della ribalta non sono riservate solo ai giovani calciatori, perché il programma dedica ampio spazio anche alla Juventus Women, celebrando il talento delle donne che vestono con orgoglio la maglia bianconera.