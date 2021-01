3







di Antonio Romano

L’Osservatorio Romano, l’imperdibile appuntamento in diretta a cura di Antonio Romano, torna oggi LIVE alle ore 18 per parlare insieme a voi di tutti i temi caldi nel mondo Juventus, con Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com.



Archiviato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo la vittoria ai supplementari contro il Genoa, la Juventus si prepara allenamento dopo allenamento al big match di domenica sera contro l’Inter, occasione fondamentale per accorciare in classifica sulla squadra di Conte. Spunti, riflessioni, il commento alla partita di ieri e la preparazione al derby d’Italia, c’è tanta carne al fuoco in questa imperdibile puntata.



Qui il video della diretta dell'Osservatorio Romano (direttamente dal canale Youtube de Ilbianconero.com):