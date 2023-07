L'arrivo di Cristiano Giuntoli, i giocatori in uscita e le ultime voci di un calciomercato che ora è ufficialmente cominciato anche per la Juve, con tanto di clamorosa indiscrezione su un possibile ritorno di Paulo Dybala. Si è parlato di questo e molto altro nella puntata odierna di Osservatorio Romano, in onda dalle 14.30 su tutti i nostri canali.



Ospiti di Antonio Romano, il direttore editoriale de ilBianconero Marcello Chirico e Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com.



Rivivi la puntata nel video qui di seguito: