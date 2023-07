Esploriamo l'ultimo patteggiamento tra la Juventus e l'UEFA, cercando di capire se sia una buona o una cattiva notizia per il club. Analizziamo le sfaccettature di questo accordo e le sue possibili ripercussioni, come la multa di 10 milioni di euro e le restrizioni per i prossimi tre anni. Inoltre, discutiamo la natura soggettiva e politica della giustizia sportiva e come questa influenza le decisioni. Infine, riflettiamo sulle implicazioni di questo accordo per il futuro della Juventus, incluso il potenziale rischio per la partecipazione al mondiale per club del 2025.



Facciamo un punto sulla situazione, nella puntata odierna di Osservatorio Romano. Riguarda la puntata: