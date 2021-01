1









Dopo il derby d'Italia perso malamente, la Juve rialza subito la testa. I bianconeri vincono bene contro il Napoli e alzano il primo trofeo stagionale: la Supercoppa. Una vittoria importante perché si tratta pur sempre di un titolo, il primo per Andrea Pirlo, ma soprattutto perché dà grande morale alla squadra in un momento complesso. Anche in emergenza la Juve vince, dimostrandosi sempre affamata.



Tutto questo e tanto altro sarà analizzato a fondo, a partire dalle 18, ne L'Osservatorio Romano, la nostra video-striscia a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico direttore editoriale de Ilbianconero.com.



L'ospite speciale di oggi è il direttore di calciomercato.com Stefano Agresti.



Qui il video della diretta (dal canale Youtube de ilBianconero.com):