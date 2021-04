Ieri era Pasquetta e per questo non siamo andati in onda. Ma la puntata non è certo saltata. Eccoci in diretta, eccezionalmente di martedì, per questo inizio di settimana post-pasquale, con L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juventus nei minimi dettagli!

In un momento delicatissimo per la squadra di Pirlo, domani si gioca la partita contro il Napoli. Quale migliore occasione per (ri)avere come nostro ospite un giornalista partenopeo?

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com)

OSPITE: Gianluca Vigliotti (Radio Kiss Kiss e Canale 9 tv)

Qui di seguito la trasmissione, nella quale si sono toccati tutti gli argomenti caldi in casa Juve, dalla partita di domani fino al futuro di giocatori, allenatore e società... Buona Visione!