Le parole di Cherubini - e quelle di Danilo di qualche giorno fa - avvicinanoalla Juventus. Il contratto del portoghese con la Juve scade a giugno 2022 ma il giocatore potrebbe lasciare il club con una stagione d'anticipo. Nel giorno della presentazione della nuova dirigenza bianconera il ds ha detto che Cristiano è attesa per il raduno della nuova Juve, intanto l'agente Jorge Mendes è in Italia e presto potrebbe avere un incontro con la società per discutere il futuro. CR7 non ha ancora comunicato nulla alla società, e intanto nell'ultima puntata dell'Osservatorio Romano Fabio Santini ha raccontato l'ipotesi di una cessione al Psg.