Un altro KO della Juventus contro il Verona. Un altro KO, pesantissimo, dopo quello arrivato con il Sassuolo. I bianconeri continuano a perdere terreno in campionato e ora sono all'ottavo posto in classifica, ancora a quota 15 punti. Una sconfitta che si fa pesante per tutto quello che rappresenta in questo momento: la squadra continua a faticare sul gioco e contro squadre tecniche, intense, ma comunque certamente alla portata.