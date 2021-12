La Juventus esce dalla sfida contro il Venezia con le ossa rotte. Un pari che sere a poco, in termini di classifica, e che è devastante come impatto emotivo. Sgretola quel briciolo di certezze che faticosamente era nostate costruite nelle ultime partite. LA squadra bianconera non riesce ad uscire dal vortice ed è sempre uguale a sé stessa, commettendo errori già visti e rivisti.