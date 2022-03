di Antonio Romano

Una grande vittoria per la Juventus, che batte la Sampdoria in trasferta a Marassi: il risultato è di 3-1 e i gol sono di Morata (doppietta) e di Yoshida, autore di una sfortunata autorete.



Questi e tutti i temi del post partita saranno al centro della nuova puntata di Osservatorio Romano a cura di Antonio Romano, insieme al nostro Fabio Marzano. Fischio d'inizio - sul nostro canale YouTube, in questo caso - alle 19.55.