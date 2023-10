Oggi alle 23.45, il programma streaming "OR LIVE" condotto da Antonio Romano porta in primo piano le ultime notizie e analisi post Milan-Juventus.



Questa puntata promette di essere particolarmente interessante, con la consueta presenza di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, che condividerà le sue opinioni e le ultime novità dopo il big match del Meazza.



Inoltre, direttamente da San Siro, l'inviato Andrea Menon fornirà aggiornamenti in tempo reale e offrirà un'immersione nel clima e nell'entusiasmo che hanno circondato l'atteso incontro della serata. Seguiteci qui e sul canale Youtube de IlBianconero.