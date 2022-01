40







di Antonio Romano

Una partita combattuta, maschia, bella da vedere ma poco proficua. A San Siro è arrivato uno 0-0, ma una prestazione che nel complesso ha riacceso le speranze nell'ambiente bianconero, in vista della seconda parte di stagione. La Juventus, in campionato, ha fatto vedere in campo diverse cose positive e i soliti problemi da migliorare. Di questo e di molto altro parliamo nella nuova puntata di Osservatorio Romano.



Guarda il video di seguito, con la nostra analisi di Milan-Juventus.