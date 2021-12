Serata storica per le: per la prima volta nella loro storia, le bianconere si qualificano ai quarti di finale di Champions League, grazie al 4-0 sul Servette che suggella un grande girone. Segnano Hurtig, Girelli (2) e Bonfantini: Juventus seconda nel girone alle spalle del Wolfsburg, che ha sorprendentemente battuto ed eliminato il Chelsea con lo stesso punteggio, qualificandosi come primo grazie alla differenza reti. Il sorteggio dei quarti è in programma lunedì 20 dicembre alle 13.00.