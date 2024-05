Non perdetevi l'appuntamento con OR LIVE! Al termine della partita Juventus-Monza, sintonizzatevi sul canale YouTube de IlBiancoNero per una diretta esclusiva. In conduzione Antonio Romano, con Benedetta Panzeri in collegamento dall'Allianz Stadium per portarvi tutte le emozioni e le interviste del post-partita.



Analisi, commenti e reazioni a caldo vi aspettano subito dopo il fischio finale. Restate con noi per vivere insieme ogni momento della serata bianconera, che chiude una stagione certamente diversa rispetto alle altre. E che inaugura allos tesso tempo un'era completamente diversa per i bianconeri.