Con la netta e larga vittoria contro la Sampdoria, la Juventus si è garantita un posto ai quarti di finale di Coppa Italia. Oltre a questo, però, la squadra di Allegri - guidata nell'occasione da Landucci -, ha dimostrato determinazione e sfoderato una prestazione di altissimo livello. Una speranza per il futuro prossimo e per la rincorsa al quarto posto in campionato.



