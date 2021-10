La Juventus ha vinto stasera all'Allianz Stadium per 1-0 contro la Roma, una partita non giocata splendidamente forse dai bianconeri, ma che ha messo in mostra un dna Juve davvero importante. Si tratta della quarta vittoria consecutiva della squadra di Allegri in campionato, con in mezzo pure il successo in Champions League sul Chelsea.

Parliamo di tutto quanto concerne la partita nel nostro appuntamento con L'Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com) e con l'inviato Cristiano Corbo

Qui di seguito la trasmissione in diretta: