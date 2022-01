13









Amarezza. La Juventus aveva la possibilità di accorciare la classifica e avvicinare il quarto posto. Un'occasione persa: contro un Napoli in difficoltà. Della partita dei bianconeri, parleremo questa sera in una nuova puntata di Osservatorio Romano.



A cura di Antonio Romano, insieme a Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com e Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium



Guarda la puntata in diretta sul nostro sito e tutti i nostri canali