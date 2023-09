Torna la nostra trasmissione in diretta post-partita, dedicata all'entusiasmante scontro tra Juventus e Lazio, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Questo è il luogo dove potrete trovare analisi approfondite, commenti esperti e tutti gli aggiornamenti sulle prestazioni delle squadre e dei giocatori.



In studio Antonio Romano, il nostro conduttore di punta, che guiderà la discussione. Sarà affiancato da Marcello Chirico, il direttore editoriale di IlBianconero.com, che porterà il suo punto di vista e la sua esperienza nel mondo del calcio. Inoltre, avremo Cristiano Corbo, il nostro inviato speciale dall'Allianz Stadium, pronto a fornirci impressioni in tempo reale e racconti esclusivi dai corridoi dello stadio.



Non perdetevi l'analisi post-partita in diretta dopo Juventus-Lazio, solo su IlBianconero.com. Restate con noi per tutti i dettagli, le reazioni e le emozioni di questo importante scontro diretto. Buona visione!