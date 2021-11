Una serata da dimenticare. Ma ciò non vuol dire lasciare da parte i commenti, le analisi e tutto il contorno che ha accompagnato e che accompagnerà la sconfitta della Juventus di questa sera, contro l'Atalanta, con il risultato di 1 a 0. Non solo i 90 minuti in campo, ma anche l'ambiente che si è respirato all'Allianz Stadium, le pagelle e le parole dei protagonisti. Tutto questo troverà spazio nella puntata di questa sera di OR LIVE.