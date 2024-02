Eccoci: ritorna l'appuntamento con l'Osservatorio Romano nell'immediato post partita tra Hellas Verona e Juventus, che promette emozioni e analisi approfondite su quanto accaduto sul campo. A partire dalle 19:55, i tifosi potranno sintonizzarsi su Youtube e sul sito de IlBianconero per seguire la diretta con la presenza di Marcello Chirico e Cristiano Corbo, con Antonio Romano alla guida.



Durante la trasmissione, l'analisi dettagliata della partita appena conclusa, con commenti e opinioni degli esperti sulle prestazioni delle squadre, i momenti chiave del match e le decisioni degli allenatori. Sarà un'occasione imperdibile per i tifosi della Juventus e del calcio in generale, per approfondire le ultime in casa bianconera e condividere l'entusiasmo per la squadra del cuore.



Guarda il video qui in basso: clicca play e fai partire la diretta.