"L'Osservatorio Romano" torna per Fiorentina-Juve! Il vivace e informativo programma in diretta su YouTube vi accompagnerà per tutto il post partita, a partire dalle 23.45.



Antonio Romano guida la trasmissione, fornendo agli spettatori un quadro completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il programma vanta anche la partecipazione di Marcello Chirico, direttore editoriale di IlBianconero.com, che porta il suo punto di vista esperto e informato. Da Firenze, Andrea Menon, inviato per IlBianconero.com, contribuirà con aggiornamenti dal vivo e punti di vista sulle ultime notizie e avvenimenti relativi alla partita Fiorentina-Juventus e agli sviluppi attorno ad essa.