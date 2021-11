: è un tonfo! 4-0 per i Blues, nella gara cruciale per il primo posto nel girone. Una sconfitta quasi clamorosa, arrivata meritatamente per il Chelsea dopo una prestazione davvero difficile da commentare da parte dei bianconeri.Per commentare insieme la gara di stasera e proiettarci già sulle prossime sfide che attendono la Juve, seguite il nostro postpartita con Antonio Romano e Marcello Chirico.