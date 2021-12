La Juventus torna a far gioire i propri tifosi con una vittoria per 2-0 nella nebbia di Bologna, per tornare a rincorrere le prime 4 posizioni dopo la parziale battuta d'arresto di Venezia.

Come sempre abbiamo analizzato la prestazione della squadra di Allegri subito dopo la gara, nel postpartita de L'Osservatorio Romano: Antonio Romano prima ha ascoltato il parere di alcuni tifosi, poi ha dialogato col nostro Nicolò Vallone per commentare l'operato dei bianconeri al Dall'Ara.

Qui di seguito la trasmissione appena andata in onda sul canale Youtube de IlBianconero.com: