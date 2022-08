con Antonio Romano e Marcello Chirico. Oggi alle 20:00 l'appuntamento, nell'immediato post partita di Juve-Atletico Madrid, gara spostata da Israele a Torino per motivi di sicurezza e in scena alle 18 al JTC.A poco più di una settimana dall'esordio ufficiale in campionato della Juventus contro il Sassuolo, si parlerà della gara ma anche delle ultime trattative dei bianconeri: sono ore calde sul fronte Kostic, ma non solo. Vi aspettiamo sul canale YouTube de IlBianconero.com.