Dopo l'appuntamento per parlare della presentazione di Angel Di Maria torna OR Live con Antonio Romano, Marcello Chirico e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium. Domani sarà il giorno di Paul Pogba e se ne parlerà nel consueto appuntamento in diretta partire dalle 18.05. Non solo però, ci sarà anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri ed un giocatore per presentare la Tournée estiva negli Stati Uniti che coinvolgerà a breve i bianconeri. Di questo e molto altro si parlerà a partire dalle 18.05 sui nostri canali.