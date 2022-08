Via alla seconda giornata di campionato, la Juventus viaggia verso Genova per affrontare la Sampdoria. Dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, la nostra analisi e le previsioni di formazione nella puntata di Osservatorio Romano "Vigilia in bianconero".



A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero, e Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium.