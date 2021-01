1







di Antonio Romano

Ripresi dai bagordi festivi? Pronti a entrare in un 2021 fatto di nuove speranze e tanta tanta Juventus? Il calendario di gennaio è davvero infuocato e il primo esame arriva già domani sera, contro l'Udinese. Una partita fondamentale per mettersi alle spalle la brutta sconfitta con la Fiorentina e porre le basi per la riscossa bianconera!



Qua sotto potete seguire l'analisi dell'Osservatorio Romano, la striscia che racconta la Juve minuto per minuto: a cura di Antonio Romano, con la partecipazione di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com, e un ospite a gran sorpresa...