Lunedì pieno di rammarico per la Juventus che è uscita con zero punti dalla trasferta di Napoli nonostante una prestazione migliore rispetto a quella delle ultime giornate. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara quindi per la prossima sfida in programma domenica contro l'Atalanta. Nel mezzo però, continua a tenere banco il futuro di Massimiliano Allegri.



Di tutto questo si parlerà nella diretta condotta da Antonio Romano con il collegamento Marcello Chirico e Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera. SEGUI LA DIRETTA QUI SOTTO A PARTITE DALLE 13:30. I temi del campo con il commento di Napoli-Juve e tutte le novità sul futuro di Massimiliano Allegri.