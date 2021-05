La Juventus ieri sera è affondata all'Allianz Stadium contro il Milan, uno 0-3 che butta virtualmente i bianconeri fuori dalla prossima Champions League. Il lavoro per Andrea si fa sempre più difficile, con tre giornate di campionato per riprendersi il posto Champions e la finale di Coppa Italia la prossima settimana.Nel frattempo, analizziamo la crisi bianconera ne, ​la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!A cura di, in studio con(direttore editoriale IlBianconero.com)OSPITE:Qui di seguito la trasmissione, direttamente dal nostro Canale Youtube