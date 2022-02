Una vittoria importante, una serata che ha messo in mostra le qualità e l'impatto dei nuovi arrivati. La partita tra Juventus ed Hellas Verona, e i tre punti conquistati, rappresentano una nuova partenza per la stagione dei bianconeri.



