Questi giorni e queste settimane sono caratterizzate da tanto calcio delle nazionali, con gli Europei attualmente in svolgimento con la seconda giornata della fase a gironi. E ovviamente, sparsa nelle squadra partecipanti al torneo, c'è tanta Juventus.

Ma in tutto questo bellissimo calcio giocato in giro per il continente, c'è sempre l'occhio di riguardo verso il calciomercato.

Abbiamo parlato di tutto questo, Euro 2020 e mercato bianconero, ne L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITE: Nicola Balice, inviato a Torino di Calciomercato.com

Qui di seguito potete rivedere la trasmissione integrale: