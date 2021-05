La Juventus non sta vivendo dei momenti molto facili, con un gioco sempre più stentato e una corsa alla qualificazione in Champions League che diventa via via più impegnativa. E poi, tutte le incertezze societarie e di mercato.

All'indomani della sofferta vittoria in rimonta sul campo dell'Udinese, non potete perdervi questo nuovo appuntamento con L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITE: il noto giornalista Paolo Bargiggia

Qui di seguito la diretta della trasmissione, direttamente dal nostro canale Youtube (dove potete interagire nei commenti):