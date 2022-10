Torna il consueto appuntamento con Osservatorio Romano. Ospiti della puntata il nostro inviato da Lisbona Cristiano Corbo a poche ore dal fischio d'inizio all'Estadio Da Luz.

Massimiliano Allegri, ieri, ha presentato la sfida in conferenza stampa e dalle 21 si giocherà tutto il percorso bianconero in Champions League. In collegamento presente anche, come di consueto, il direttore editoriale de IlBianconero.com Marcello Chirico. Seguiteci qui in diretta.