L'Osservatorio Romano è un appuntamento ormai abituale sul nostro canale Youtube e qui sul sito. Ma oggi c'è una grande novità: per la prima volta, in questo mercoledì 27 gennaio 2021, facciamo in diretta il prepartita!

Come sapete, questa sera c'è Juventus-Spal, quarto di finale di Coppa Italia: seguite l'avvicinamento al match insieme ad Antonio Romano, Marcello Chirico (direttore editoriale de Ilbianconero.com) e alla nostra redazione, con Cristiano Corbo in collegamento dall'Allianz Stadium.

Campo ma non solo, perché si parlerà anche tanto di mercato a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale.



Qui il video dell'OR LIVE prepartita di Juve-Spal: