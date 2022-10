Tra pochi minuti Milan e Juventus si affronteranno in quel di San Siro, in una sfida che potrà rivelarsi fondamentali per le sorti della stagione della Vecchia Signora. A commentare quello che sarà il pre partita del big match di Milano saranno Antonio Romano, insieme a Marcello Chirico e Cristiano Corbo, nel video che troverete qui di seguito.