di Antonio Romano

Ce ne sono di cose di cui parlare, eccome. La Juventus batte in rimonta la Roma con il risultato finale di 4 a 3. Una partita dalle mille sfaccettature, emozioni, ribaltamenti. La Vecchia Signora con luci e ombre: le criticità non scompaiono, ma il carattere è la nota positiva di questa sera.



Di tutto questo parleremo nella nuova puntata di Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano e con Cristiano Corbo



Segui la puntata in diretta su tutti i nostri canali e sul sito