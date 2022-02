26







di Antonio Romano

La Juventus esce dall'Allianz Stadium con un punto che può complicare la rincorsa al quarto posto. Il Derby della Mole contro il Torino termina con un pareggio per 1 a 1 e un deciso passo indietro dal punto di vista della prestazione. A questo, si aggiungono i 3 infortuni che fanno suonare il campanello d'allarme, in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal. Insomma, tanti i temi di discussione.



Ne parliamo questa sera in una nuova puntata di Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico direttore editoriale de ilBianconero.com, Cristiano Corbo inviato all'Allianz Stadium e Marianna Montagnino



