di Antonio Romano

Quello che ci voleva. Una vittoria rotonda, senza prendere gol. Per dimenticare l'uscita dalla Champions League e per consolidare il quarto posto. La Juventus batte la Salernitana 2 a 0 e arriva alla sosta con 3 punti in più in classifica.



Tanti gli spunti dal match di oggi, ne parliamo nella puntata di Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico direttore editoriale de ilBianconero.com e Cristiano Corbo inviato all'Allianz Stadium.



