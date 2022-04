La Juventus esce dalla sfida contro il Bologna con un solo punto in tasca, frutto dell'1 a 1 finale. È successo di tutto all'Allianz Stadium e tanti sono gli spunti per il dibattito. Tra le decisioni arbitrali e la delusione per il risultato.



Ne parliamo nella puntata di Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano e con Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium.



