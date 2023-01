Napoli-Juventus, questa sera, alle 20.45. Ci si gioca un pezzo di stagioni e della ambizioni scudetto, con i bianconeri che vanno a caccia di punti preziosi per proseguire la rimonta. Giornata che seguiremo in diretta per l'intero prepartita e questa sera dal Maradona, con il nostro inviato Cristiano Corbo.Ma prima, due appuntamenti con OR Live. In collegamento con lo studio di Antonio Romano, il direttore editoriale de ilBianconero.com Marcello Chirico e Cristiano Corbo: saremo in diretta alle 11 e alle 18.30. Poi, post partita alle 23.30.Vi aspettiamo!