Dopo il mercato faraonico di gennaio, la Juventus sarà costretta a compiere dei sacrifici per far rifiatare le casse? Questa la domanda che ha accompagnato il colpo Vlahovic. In particolare, tra i maggiori indiziati ci sarebbe de Ligt.



Di questo si è discusso nell'ultima puntata di Osservatorio Romano. Con Antonio Romano, Marcello Chirico e l'ospite Giovanni Capuano